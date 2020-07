Coronavirus in Lombardia, 55 contagi su quasi 10 mila tamponi. Tre i decessi (Di venerdì 17 luglio 2020) Coronavirus in Lombardia. Con 9.911 tamponi effettuati, sono stati 55 i positivi registrati in Lombardia , di cui 28 a seguito di test sierologici e 22 'debolmente positivì,. Sono 22 i ricoverati in ... Leggi su leggo

