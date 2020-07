Coronavirus in Italia: il bollettino delle ultime 24 ore (Di venerdì 17 luglio 2020) Emergenza Coronavirus, meno di 20.000 attualmente positivi in Italia: il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenza Coronavirus in Italia: il bollettino del 17 luglio Prosegue l’attività di monitoraggio della circolazione del Coronavirus in Italia. Ancora nella giornata del 17 luglio l’andamento della curva a livello nazionale non è lineare ma non si registrano variazioni di rilievo. Emergenza Coronavirus in Italia: il bollettino del 16 luglio Per ... Leggi su newsmondo

Agenzia_Ansa : #Coronavirus salgono i contagi in Italia, superati i 35 mila morti. I nuovi positivi sono 230, 20 le vittime #ANSA… - Rvaticanaitalia : Dopo mesi di attesa dovuti alla crisi da #Coronavirus, questa mattina e' giunto in Italia un ultimo gruppo di 10 pr… - fattoquotidiano : Risalgono i contagi da coronavirus in Italia #FattoQuotidiano #edicola #17luglio - giuliog : RT @wireditalia: Per il restante 11%, il decesso è stato provocato da altre malattie. Ecco i nuovi dati del rapporto Istat-Iss appena pubbl… - beppebottero : RT @Open_gol: «Il virus non è morto - avverte -. Continua a circolare». E sottolinea l'importanza del «tampone ai migranti appena sbarcano… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus Italia, indice Rt oltre il limite in sei Regioni: fallito l'obiettivo zero contagi Il Messaggero Coronavirus, a Roma 11 nuovi casi di cui 9 dal Bangladesh: 14 in totale nel Lazio. I dati del 17 luglio

Le terapie intensive, per la prima volta da inizio pandemia, a Roma e nel Lazio sono scese per la prima volta sotto i 10 casi. E' questa la buona notizia sul fronte coronavirus dopo la task force del ...

Laboratorio analisi Negrar cambia sede

La spesa alimentare fuori casa prima dell’emergenza coronavirus – conclude la Coldiretti – era ... porta sulle rive del Lago di Garda i protagonisti della scena culturale italiana. Quella di ...

Le terapie intensive, per la prima volta da inizio pandemia, a Roma e nel Lazio sono scese per la prima volta sotto i 10 casi. E' questa la buona notizia sul fronte coronavirus dopo la task force del ...La spesa alimentare fuori casa prima dell’emergenza coronavirus – conclude la Coldiretti – era ... porta sulle rive del Lago di Garda i protagonisti della scena culturale italiana. Quella di ...