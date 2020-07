Coronavirus in Italia, il bollettino del 17 luglio: 243.967 casi positivi e 35.028 morti (Di venerdì 17 luglio 2020) Il bollettino con i dati sul Coronavirus in Italia, aggiornati al 17 luglio: stabile l’aumento dei positivi (+231), calano i morti (+11) Leggi su corriere

Agenzia_Ansa : #Coronavirus salgono i contagi in Italia, superati i 35 mila morti. I nuovi positivi sono 230, 20 le vittime #ANSA… - Rvaticanaitalia : Dopo mesi di attesa dovuti alla crisi da #Coronavirus, questa mattina e' giunto in Italia un ultimo gruppo di 10 pr… - fattoquotidiano : Risalgono i contagi da coronavirus in Italia #FattoQuotidiano #edicola #17luglio - mimmoalba1 : RT @ClaudioDeglinn2: Pazzesco gli immigrati che sbarcano in Italia positivi li mettono sui nuovi contagi giornalieri in Italia! Roba da ma… - calabreseumbria : RT @SkyTG24: Coronavirus Italia, bollettino del 17 luglio: 243.967 casi totali, 11 morti in 24 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus Italia, indice Rt oltre il limite in sei Regioni: fallito l'obiettivo zero contagi Il Messaggero Coronavirus | nuova minaccia dai Balcani | cominciata nuova fase epidemica

Nessun nuovo caso, 1 decesso nel tarantino. sono stati registrati 837 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e NON sono stati registrati nuovi casi. In Abruzzo, dall’inizio dell’emergenza, sono ...

Coronavirus, De Luca: servono controlli pi rigorosi a... -2-

Napoli, 17 lug. (askanews) - Il presidente De Luca ha evidenziato di essere "impegnati, in questi ultimi giorni, in maniera ossessiva e puntuale, per rincorrere fino all'ultimo migrante o cittadino de ...

Nessun nuovo caso, 1 decesso nel tarantino. sono stati registrati 837 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e NON sono stati registrati nuovi casi. In Abruzzo, dall’inizio dell’emergenza, sono ...Napoli, 17 lug. (askanews) - Il presidente De Luca ha evidenziato di essere "impegnati, in questi ultimi giorni, in maniera ossessiva e puntuale, per rincorrere fino all'ultimo migrante o cittadino de ...