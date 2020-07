Coronavirus in Italia, 233 nuovi casi e 11 nuove vittime | Al livello nazionale indice di contagio Rt pari a 1.01 (Di venerdì 17 luglio 2020) Continuano a salire i casi di Coronavirus in Italia. Stando ai dati diffusi dal ministero della Salute sono 233 i nuovi contagi, il numero totale sale così a 243.967. Le vittime nelle ultime 24 ore ... Leggi su tgcom24.mediaset

