Coronavirus, il ministro Speranza: “Nuovo lockdown? Per evitarlo continuare a seguire le regole” (Di venerdì 17 luglio 2020) “Il nostro auspicio è che non si arrivi più a una chiusura totale, però questo non sta scritto nel cielo, dipende da noi, dipende prima di tutto dai comportamenti di ciascuno di noi. Il mio invito è a continuare a rispettare le tre regole fondamentali delle mascherine, del distanziamento e del lavaggio delle mani, perché quelle ci possono mettere in condizioni oggi di gestire la fase di convivenza col virus“. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Firenze dove, insieme al presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e all’assessore regionale al diritto alla salute Stefania Saccardi, ha visitato il policlinico di Careggi. “Il nostro auspicio è lavorare perché intanto in un tempo breve la comunità scientifica internazionale possa ... Leggi su meteoweb.eu

