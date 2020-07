Coronavirus, il ministro Speranza: “Abbiamo fatto scelte giuste che ci hanno permesso di ripartire” (Di venerdì 17 luglio 2020) “Sono molto contento di avere trascorso questa giornata in Toscana, e a Firenze in particolare, e di avere visitato uno stabilimento farmaceutico come la Menarini e aziende sanitarie come il Meyer e Careggi”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante l’incontro con la stampa a conclusione della sua visita a Firenze, di cui il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, si è detto “onoratissimo”, prendendo l’impegno di organizzare un’analoga visita anche a Siena. ”Abbiamo vissuto mesi molto difficili – ha proseguito Speranza – e ci siamo trovati di fronte a scelte che nessuno aveva fatto prima, di cui ci siamo assunti la responsabilità, supportati da un comitato scientifico qualificato. Oggi posso ... Leggi su meteoweb.eu

Fontana3Lorenzo : Un blitz, nella serata di ieri, per trasferire gli immigrati positivi al coronavirus in centro a Cavarzere, nel Ven… - matteosalvinimi : Possiamo evitare di importare positivi al coronavirus dal resto del mondo? Se c'è un ministro dell'Interno, si facc… - _MiBACT : Coronavirus, @dariofrance: «Raddoppiati fondi per sale cinema e per la ripresa nella stagione estiva». Il Ministro… - LukyMe90 : RT @Fontana3Lorenzo: Un blitz, nella serata di ieri, per trasferire gli immigrati positivi al coronavirus in centro a Cavarzere, nel Venezi… - Appollaonia : @Rinaldi_euro Si riportiamo a casa poi..... tra poco tempo un ministro li manda a casa propria agli arresti domicil… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ministro Coronavirus, il ministro Speranza a Firenze: "Speriamo mai più lockdown ma dipende da noi" LA NAZIONE Spagna: ministero Istruzione destina 316 milioni di euro per attività di formazione professionale

In particolare, il ministro ha evidenziato i 2 miliardi di euro del fondo Covid-19, che saranno trasferiti alle Regioni autonome per investimenti in istruzione; il programma "Educa en Digital" (360 ...

A Berlino ora si fa sul serio. Sinner-Khachanov ai quarti (Barana)

Riccardo Piatti, c’è da scommetterci, ha scosso la testa contrariato quando, mercoledì pomeriggio, la pioggia berlinese scesa sull’erba dello stadio Steffi Graf ha fatto saltare il match di Jannik Sin ...

In particolare, il ministro ha evidenziato i 2 miliardi di euro del fondo Covid-19, che saranno trasferiti alle Regioni autonome per investimenti in istruzione; il programma "Educa en Digital" (360 ...Riccardo Piatti, c’è da scommetterci, ha scosso la testa contrariato quando, mercoledì pomeriggio, la pioggia berlinese scesa sull’erba dello stadio Steffi Graf ha fatto saltare il match di Jannik Sin ...