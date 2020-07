Coronavirus, il bollettino del 17 Luglio 2020 (Di venerdì 17 luglio 2020) Anche oggi il Ministero della Salute ha diramato il consueto bollettino relativo all’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, in Italia 243.967 persone hanno contratto il Coronavirus (+ 233 nuovi casi diagnosticati sulle ventiquattro ore). I pazienti positivi attualmente in carico al sistema sanitario nazionale sono 12.456. Di questi, 771 sono ricoverati con sintomi mentre 50 pazienti necessitano della terapia intensiva. 2sono i guariti odierni (totale 196.483), mentre il bilancio dei morti si attesta a 35.028 persone (con un incremento di 11 pazienti deceduti rispetto ai dati di ieri. Per quanto riguarda le risorse messe in campo, nel medesimo bollettino del Ministero della Salute fa sapere che nella giornata di oggi sono stati effettuati 50.767 ... Leggi su zon

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 17 luglio: 243.967 casi positivi e 35.028 morti - SkyTG24 : Coronavirus Italia, ultime news: sbarcati a Roccella Jonica 28 migranti positivi. DIRETTA - fanpage : ?? Bollettino Lombardia. Aumentano ancora i ricoveri in ospedale - infoitsalute : Coronavirus, il bollettino del 17 luglio: calano i decessi - bizcommunityit : Coronavirus Italia, il bollettino di oggi. Dati e tabella del 17 luglio -