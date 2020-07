Coronavirus, Fmi stima calo record del Pil Usa nel secondo trimestre: -37%. “Danni economici enormi”. Il 2020 si chiuderà a -6,6% (Di venerdì 17 luglio 2020) secondo il Fondo monetario internazionale, sono “danni economici collaterali enormi” quelli causati dal Coronavirus negli Stati Uniti. In base alle ultime stime, il Pil americano scenderà del 37 per cento nel secondo trimestre. Una contrazione senza precedenti che richiederà “un periodo prolungato ” per tornare “ai livelli pre-pandemia”. Nel seconda metà dell’anno – sempre se non dovesse esserci un ulteriore aggravamento della pandemia – si prevede una prima ripresa. Ma il 2020 dovrebbe comunque chiudersi con un calo del 6,6 per cento. Sono previsioni nere quelle contenute nel rapporto annuale dell’istituto guidato da Kristalina Georgieva. E a pagare maggiormente gli effetti della crisi ... Leggi su ilfattoquotidiano

