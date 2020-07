Coronavirus, festa di ragazzi diventa focolaio: 21 contagiati. “Non lo sapevamo” (Di venerdì 17 luglio 2020) festa in piena emergenza Coronavirus: ben 21 ragazzi contagiati dal Covid. E’ quanto accaduto ad Harrisonville, in Missouri, in occasione della festa dell’Indipendenza. Un gruppo di liceali ha infatti organizzato un evento con 400 invitati che si è trasformato in un focolaio. Coronavirus, negli Stati Uniti festa diventa focolaio: 21 contagiati Secondo quanto ricostruito, i … L'articolo Coronavirus, festa di ragazzi diventa focolaio: 21 contagiati. “Non lo sapevamo” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

PaolinaPitty : RT @UnioneSarda: #Usa - Organizza una festa con 400 persone, 21 positivi al #coronavirus: 'Non pensavamo capitasse a noi' - UnioneSarda : #Usa - Organizza una festa con 400 persone, 21 positivi al #coronavirus: 'Non pensavamo capitasse a noi' - VoceAmicaItalia : #Usa, organizzano grande festa tra liceali per il 4 luglio: 21 contagiati dal #coronavirus - zazoomblog : Organizzano una grande festa con 400 persone 21 risultano positive al Coronavirus - #Organizzano #grande #festa… - occhio_notizie : Ecco come si diffonde il #coronavirus negli States -