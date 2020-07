Coronavirus e sfide tecniche: posticipato il lancio del rivoluzionario James Webb Space Telescope (Di venerdì 17 luglio 2020) La NASA ha deciso di posticipare il lancio del James Webb Space Telescope a fine ottobre 2021. A causa delle conseguenze della pandemia di Coronavirus in corso e delle sfide tecniche, l’Agenzia spaziale statunitense sta prendendo in considerazione la data del 31 ottobre 2021 per il lancio del telescopio dalla Guyana francese. “Webb è l’osservatorio spaziale più complesso del mondo e la nostra massima priorità scientifica e abbiamo lavorato duramente per fare progressi durante la pandemia. Il team è concentrato sul raggiungimento degli obiettivi e sulla ricerca delle soluzioni tecniche che ci consentiranno di raggiungere questa nuova data di ... Leggi su meteoweb.eu

donatellaluisa : Sfide che #OPEC deve affrontare in caso di una seconda ondata di #coronavirus Tra cui: il recupero dell'olio di… - roma_magazine : RT @calciomercato_m: VIDEO - De Luca: 'Con Bruno Vespa all'assemblea Alis ripercorriamo la vicenda coronavirus e parliamo delle sfide che a… - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: VIDEO - De Luca: 'Con Bruno Vespa all'assemblea Alis ripercorriamo la vicenda coronavirus e parliamo delle sfide che a… - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: VIDEO - De Luca: 'Con Bruno Vespa all'assemblea Alis ripercorriamo la vicenda coronavirus e parliamo delle sfide che a… - juve_magazine : RT @calciomercato_m: VIDEO - De Luca: 'Con Bruno Vespa all'assemblea Alis ripercorriamo la vicenda coronavirus e parliamo delle sfide che a… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sfide Coronavirus Covid-19: Salesiani, incontro all'Onu su come affrontare le sfide post-pandemia Servizio Informazione Religiosa Maturità gonfiata, maturi traditi

A leggere i dati iperbolici del Ministero della Pubblica Istruzione sulla maturità di quest’anno tribolato dal Covid 19 c’è da restare male davvero. L’inflazione di maturi e di voti così alti destitui ...

Fase 3: Temporary Management, banche e pmi, triangolo virtuoso?

Milano, 16 lug. (Labitalia) - Temporary Management, banche e pmi: triangolo virtuoso? Questa la domanda al centro dell'evento virtuale, organizzato da Aidp Emilia Romagna, Andaf e Iim Institute of int ...

A leggere i dati iperbolici del Ministero della Pubblica Istruzione sulla maturità di quest’anno tribolato dal Covid 19 c’è da restare male davvero. L’inflazione di maturi e di voti così alti destitui ...Milano, 16 lug. (Labitalia) - Temporary Management, banche e pmi: triangolo virtuoso? Questa la domanda al centro dell'evento virtuale, organizzato da Aidp Emilia Romagna, Andaf e Iim Institute of int ...