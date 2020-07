Coronavirus: due nuovi casi e un nuovo decesso registrato al 16 luglio in Abruzzo (Di venerdì 17 luglio 2020) L'Aquila - In Abruzzo, dall’inizio dell’emergenza, sono stati registrati 3333 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall’Istituto Zooprofilattico di Teramo, dall’Università di Chieti e dal laboratorio dell’ospedale dell’Aquila. Rispetto a ieri si registrano 2 nuovi casi. 17 pazienti (invariato rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 0 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 103 (-4 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 468 pazienti deceduti (+1 rispetto a ieri); 2745 dimessi/guariti (+5 rispetto a ieri, di cui 12 che da ... Leggi su abruzzo24ore.tv

repubblica : Coronavirus, negli Usa nuovo record di contagi nelle 24 ore, due milioni di casi in Brasile, un milione in India [a… - fanpage : Zangrillo (San Raffaele): “L’emergenza Covid? È finita da due mesi” - Agenzia_Ansa : Balzo dei nuovi casi di coronavirus a Tulsa, in Oklahoma dove il presidente americano Donald Trump ha tenuto un com… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Coronavirus nel mondo, due milioni di casi in Brasile e un milione in India [aggiornamento delle 08:51] - Exportiamo : #Coronavirus - Negli #USA nuovo record di contagi in 24 ore, due milioni di casi in #Brasile e un milione in #India -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus due Coronavirus, due parrucchiere positive: «Grazie alle mascherine non hanno contagiato nessuno» Il Messaggero Coronavirus – Usa, nuovo record di contagi: oltre 77mila in 24 ore. Brasile supera i 2 milioni di casi, l’India arriva a un milione

ha fatto superare i due milioni di contagi, che sono a arrivati a un milione in India. Almeno stando ai dati ufficiali. Brasile – Sale la curva dei contagi, e si continuano a registrato un migliaio di ...

Siracusa, peschereccio con 9 migranti in porto: i test anti covid tutti negativi

Nessuno dei nove uomini a bordo del peschereccio approdato questa notte al porto grande di Siracusa è risultato positivo al Covid 19. I test seriologici effettuati hanno dato esito negativo. A bordo, ...

ha fatto superare i due milioni di contagi, che sono a arrivati a un milione in India. Almeno stando ai dati ufficiali. Brasile – Sale la curva dei contagi, e si continuano a registrato un migliaio di ...Nessuno dei nove uomini a bordo del peschereccio approdato questa notte al porto grande di Siracusa è risultato positivo al Covid 19. I test seriologici effettuati hanno dato esito negativo. A bordo, ...