Coronavirus disattivato dai raggi ultravioletti: i due studi italiani (Di venerdì 17 luglio 2020) Coronavirus: perché le donne sono meno colpite sfoglia la gallery I raggi UV potrebbero aiutarci a contrastare l’epidemia di Coronavirus. Lo dicono due grossi studi sperimentali in attesa di pubblicazione ma visibili su Medrxiv, portati a termine da ricercatori italiani dell’Istituto nazionale di astrofisica, dell’università Statale di Milano, dell’Istituto nazionale tumori e della Fondazione Don Gnocchi. I raggi solari contro il virus Secondo gli esperti, la radiazione ... Leggi su iodonna

