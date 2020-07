Coronavirus, ‘Dio c’è’: la Lega della Lombardia querela De Luca (Di venerdì 17 luglio 2020) MILAN O – “C’e’ un limite a tutto”. Ora e’ guerra aperta tra la Lega della Lombardia e il governatore della Campania Vincenzo De Luca. Il Carroccio si inserisce con una querela nei gia’ difficili rapporti tra il presidente della Regione Campania e il Pd (ieri la senatrice Valente aveva parlato di ‘battuta mal riuscita’ a proposito del ‘Dio c’e” di De Luca sul covid contratto da Nicola Zingaretti durante l’aperitivo di febbraio a Milano). Ad annunciare l’azione legale il deputato e segretario regionale del Carroccio Paolo Grimoldi, che si associa all’iniziativa del deputato bergamasco Daniele Belotti. Leggi su dire

Corriere : De Luca su Zingaretti: «È andato a in giro ma Dio c’è e ha preso il Covid». Il Pd: «Inopportuno» - MichSotto83 : RT @Quantum_gnosis_: Video 'UN #DIO #FLUVIALE PER ALLEATO' (La #gnoseologia al tempo del #coronavirus) 10.07.2020 #NicolaFeruglio per #Antr… - Marco_chp1 : RT @Agenzia_Ansa: Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca: 'Noi siamo stati attentissimi con il coronavirus, Zingaretti inve… - Agenzia_Ansa : Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca: 'Noi siamo stati attentissimi con il coronavirus, Zingarett… - Sabbath_fed : -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ‘Dio Italia, cosa ci attenderà nel “day after” del coronavirus? Difesa e Sicurezza