Coronavirus, da ieri in Italia in calo sia i nuovi contagi (233), che il numero delle vittime (11) (Di venerdì 17 luglio 2020) Rispetto a ieri nelle ultime 24 ore è andata calando la situazione nel Paese, legata ai nuovi contagi. Come ha infatti ha informato poco fa la Protezione civile nell’ambito del quotidiano report, i nuovi contagi registrati sono 233 nuovi casi, per un totale di 243.967. In calo anche il numero delle vittime, che nelle ultime 24 ore sono state 11, per complessive 35.028 dall’inizio dell’emergenza. Negli ospedali, ricoverate con sintomi ci sono ancora 771 persone. Bene anche le terapie intensive, dove il numero si è ridotto a 50 unità, di queste, 22 sono lombarde. Nelle case, nonostante il gran caldo, ci sono ancora in isolamento domiciliare ben 11.635 ... Leggi su italiasera

Fontana3Lorenzo : Un blitz, nella serata di ieri, per trasferire gli immigrati positivi al coronavirus in centro a Cavarzere, nel Ven… - TgrBasilicata : Tutti negativi al #coronavirus i 297 test di ieri in Basilicata.I casi attuali sono 3 su 43697 tamponi.I ricoverati… - matteosalvinimi : Tra gli immigrati sbarcati ieri a Pozzallo in 11 sono risultati POSITIVI al Coronavirus. Al governo dico: SVEGLIA,… - mecca_salvatore : RT @TgrBasilicata: Tutti negativi al #coronavirus i 297 test di ieri in Basilicata.I casi attuali sono 3 su 43697 tamponi.I ricoverati sono… - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: #coronavirus Stabili i #contagi, in 24 ore 233 nuovi c asi, ieri 230. Undici le vittime. Scoperto nuovo cluster a #Savona… -