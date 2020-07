Coronavirus, cresce il numero dei positivi. Molti casi in Lombardia, Veneto ed Emilia (Di venerdì 17 luglio 2020) Coronavirus. Leggero aumento dei casi positivi, Veneto ed Emilia segnalano un incremento simile a quello della Lombardia. Le tre regioni sommate rappresentano 2/3 dei nuovi positivi di... Leggi su ilmessaggero

LaStampa : Coronavirus, a Roma cresce l’indice di contagio ma la movida non si ferma - Miti_Vigliero : Paura del coronavirus e incertezze, a Genova cresce la scuola “fatta in casa” - Ticinonline : Cresce l'elenco dei paesi a rischio coronavirus? - rocmvv : Cresce il numero di #contagi (230) e di decessi per #coronavirus (20). È morta Rosa, protagonista di una delle foto… - infoitsalute : Coronavirus in Italia, cresce curva nuovi contagi (+230) e altri 20 morti: superate 35mila vittime -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus cresce Coronavirus, cresce di 6 valori il numero dei positivi nell'ultima settimana Umbria Journal il sito degli umbri Beatrice di York: matrimonio segreto col fidanzato italiano Edoardo

La principessa Beatrice di York, 31 anni, e il manager italiano Edoardo Mapelli Mozzi, 37 anni, si sono sposati con una cerimonia privata (e segreta) al castello di Windsor venerdì 17 luglio 2020. Tra ...

Pomodori, accordo Coldiretti-Princes riconosciuti prezzi +23%: mai così alti

da 22 anni. Nota CIA su accordo per pomodoro da industria. Siccità e maggiori costi di produzione sono stati riconosciuti già dalla fine di maggio scorso grazie all’accordo tra Coldiretti e Princes, c ...

La principessa Beatrice di York, 31 anni, e il manager italiano Edoardo Mapelli Mozzi, 37 anni, si sono sposati con una cerimonia privata (e segreta) al castello di Windsor venerdì 17 luglio 2020. Tra ...da 22 anni. Nota CIA su accordo per pomodoro da industria. Siccità e maggiori costi di produzione sono stati riconosciuti già dalla fine di maggio scorso grazie all’accordo tra Coldiretti e Princes, c ...