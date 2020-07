Coronavirus: contagi superano quota 1 milione in India (Di venerdì 17 luglio 2020) L'India ha superato il milione di casi segnalati di Coronavirus, secondo i dati delle autorità locali. Terza nazione al mondo per numero di contagi dopo gli Stati Uniti e il Brasile, il gigante ... Leggi su tgcom24.mediaset

Tg3web : Nuovo record di contagi negli Stati Uniti, con 67.000 casi di coronavirus in 24 ore. Mai così tanti, in un giorno.… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus salgono i contagi in Italia, superati i 35 mila morti. I nuovi positivi sono 230, 20 le vittime #ANSA… - Agenzia_Ansa : I casi di coronavirus hanno superato la soglia di 13,5 milioni a livello globale: è quanto emerge dai conteggi dell… - Claudio6745 : RT @fattoquotidiano: Risalgono i contagi da coronavirus in Italia #FattoQuotidiano #edicola #17luglio - montella5 : RT @fattoquotidiano: Risalgono i contagi da coronavirus in Italia #FattoQuotidiano #edicola #17luglio -