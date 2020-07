Coronavirus, chi sono i nuovi contagiati? “Il 30% arriva dall’estero, marginale il ruolo dei migranti” (Di venerdì 17 luglio 2020) In questa fase post-emergenza Coronavirus, i contagiati sono “una miscellanea diversa ogni giorno, ma, genericamente, una quota che non supera il 30% è costituita da persone che arrivano dall’estero o transitano per l’Italia (marginale, a oggi, è, invece, il ruolo dei migranti)“: lo ha dichiarato, in un’intervista a “QN“, Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, che precisa: “Condivido totalmente la scelta del ministro Speranza di chiudere ai voli provenienti da Paesi ancora, purtroppo, ad alto rischio, per non vanificare i risultati raggiunti“. “Ci sono poi casi che derivano da focolai locali, pazienti (in larga parte asintomatici o paucisintomatici) ... Leggi su meteoweb.eu

FBiasin : In questo team c'è pure mia sorella Mara, orgoglio di famiglia. (Giusto per far capire che in famiglia c'è anche c… - borghi_claudio : Per capire le storture della nostra informazione su chi gestisce meglio il covid prendete la vostra percezione e co… - repubblica : Coronavirus, anticorpi come un boomerang. 'Chi si re-infetta ha la forma severa di malattia” - dbiselli : RT @RocheItalia: Il SSN negli ultimi mesi è stato impegnato nel rallentare la diffusione del #coronavirus. Ministro @robersperanza: “Non di… - BettaninManuela : RT @CesareSacchetti: Galli:'la seconda ondata arriverà in autunno. Sarà una situazione critica.' Se non vedete differenze tra lo sciamano c… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus chi Coronavirus, “chi è stato infettato può contrarlo di nuovo e con sintomi più gravi” Il Fatto Quotidiano Coronavirus, risalgono i contagi: oggi 236. Lo studio: il rischio di contrarlo non dipende dal gruppo sanguigno

In aumento anche i decessi passati dai 13 di ieri ai 20 di oggi. In totale le vittime da Covid dall’inizio della pandemia sono 35 mila 17 Netta risalita dei contagi, 236 in un giorno contro i 162 di i ...

Serbia, Montenegro e Kosovo nella lista "a rischio": stop a tutti i collegamenti aerei e terrestri

L' ordinanza firmata oggi, giovedì 16 luglio, dal ministro della Salute Speranza prevede il blocco dei voli aerei, dei treni e di tutti gli altri mezzi di trasporto da e per i tre Paesi ROMA. L' ordin ...

In aumento anche i decessi passati dai 13 di ieri ai 20 di oggi. In totale le vittime da Covid dall’inizio della pandemia sono 35 mila 17 Netta risalita dei contagi, 236 in un giorno contro i 162 di i ...L' ordinanza firmata oggi, giovedì 16 luglio, dal ministro della Salute Speranza prevede il blocco dei voli aerei, dei treni e di tutti gli altri mezzi di trasporto da e per i tre Paesi ROMA. L' ordin ...