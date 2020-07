Coronavirus, buona l’idea della regione Puglia per il tracciamento. Peccato per le complicazioni (Di venerdì 17 luglio 2020) “Vieni a ballare in Puglia, Puglia, Puglia/ Tremulo come una foglia, foglia, foglia/ Tieni la testa alta quando passi vicino alla gru/ Perché può capitare che si stacchi e venga giù”, canta Caparezza celebrando le contraddizioni della sua regione d’origine. C’è però qualcosa che potrebbe fare più male di una gru al turismo e all’enogastronomia e a tutte le filiere economiche che fanno grande la Puglia, rendendo tremuli i visitatori di questa regione spettacolare. Si tratta degli obblighi derivanti ai visitatori dall’applicazione dell’ordinanza n. 245 del 2 giugno 2020 a firma del Presidente Emiliano. L’ordinanza indica le procedure che debbono seguire tutti quelli che entrano in ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus buona Coronavirus, buona l’idea della regione Puglia per il tracciamento. Peccato per le complicazioni Il Fatto Quotidiano Noi, consegnati al pressappoco. Il destino di un Paese che non legge

Si entra in libreria con più circospezione del solito, si accenna un saluto al titolare seduto in cassa, quasi non ci si arrischia a chiedere come sta andando. Protagonista di effimeri e tempestosi di ...

Pallanuoto | Il nazionale Aicardi positivo al Coronavirus

Allarme nella nazionale maschile di pallanuoto: il centroboa del Settebello e della Pro Recco, Matteo Aicardi, è stato ricoverato all’ospedale di Albenga a causa del Covid-19. L’atleta ha la febbre, ...

