Coronavirus, bollettino 17 luglio: 11 morti (totale 35.028, ma in 13 regioni nessun decesso), 12.456 positivi, 196.483 guariti (Di venerdì 17 luglio 2020) nessun morto con Coronavirus nelle ultime 24 ore in 13 regioni italiane. E' un dato che emerge dal bollettino giornaliero diffuso dal Ministero della Salute e consultabile sul sito della Protezione Civile Leggi su firenzepost

