Coronavirus. Bill Gates prevede e accetta 700 mila morti a causa del vaccino? Falso! (Di venerdì 17 luglio 2020) In passato ci eravamo occupati di un sito chiamato Databaseitalia in merito alla disinformazione legata al Covid-19, ci torniamo ancora oggi a seguito di un articolo pubblicato il 15 luglio 2020 dal titolo «Bill Gates prevede 700.000 Vittime Dalla Vaccinazione per Coronavirus: “Un danno accettabile”». L’autore del sito riporta anche un’intervista a Bill Gates andata in onda su CNBC Television e pubblicata nel canale Youtube ufficiale, ma risulta di fatto un altro caso di disinformazione. Databaseitalia arriva con qualche mese in ritardo, l’intervista era stata pubblicata su Youtube il 9 aprile 2020. La narrativa dei 700 mila morti non è nuova, quello che viene fatto è ... Leggi su open.online

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Bill Coronavirus. Bill Gates prevede e accetta 700 mila morti a causa del vaccino? Falso! Open La corsa di Trump al vaccino. A qualunque costo

Donald Trump chiama e Moderna risponde. Per il presidente Usa, che ha spinto l'acceleratore sulla ricerca di un vaccino anti-Covid, essenziale per fermare la pandemia e cruciale per la sua rielezione ...

Vaccino anti-Covid di Moderna è promettente

Sono stati pubblicati sul New England Journal of Medicine i risultato dettagliati dello studio di fase I condotto con il vaccino sperimentale sviluppato dalla biotech americana Moderna per l’immunizza ...

Donald Trump chiama e Moderna risponde. Per il presidente Usa, che ha spinto l'acceleratore sulla ricerca di un vaccino anti-Covid, essenziale per fermare la pandemia e cruciale per la sua rielezione ...Sono stati pubblicati sul New England Journal of Medicine i risultato dettagliati dello studio di fase I condotto con il vaccino sperimentale sviluppato dalla biotech americana Moderna per l’immunizza ...