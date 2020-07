Coronavirus, annunciato il piano del governo per fronteggiare la seconda ondata di contagi (Di venerdì 17 luglio 2020) Il governo non vuole più un lockdown ma immagina un sistema di zone rosse per fermare l’eventuale seconda ondata dell’emergenza Coronavirus SARS-COV-2. Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute del Conte Bis, a colloquio oggi con il Messaggero spiega quale sarà la nuova strategia dopo l’estate mentre a breve si deciderà sul prolungamento dello stato di emergenza oltre il 31 luglio: «Non si può immaginare un altro lockdown del Paese. Fu utilizzato in una situazione eccezionale, con un tasso di crescita dei casi altissimo. La situazione non è più quella. Molto più efficace e sostenibile sarà l’opzione delle singole zone rosse per territori in difficoltà. Interventi più limitati e ... Leggi su howtodofor

esserequi : RT @ultimenotizie: Ai residenti di #Barcellona è stato chiesto 'di rimanere a casa', e di non uscire se non per ragioni essenziali, per con… - bisciahadid : RT @ultimenotizie: Ai residenti di #Barcellona è stato chiesto 'di rimanere a casa', e di non uscire se non per ragioni essenziali, per con… - GiacoBianca : RT @ultimenotizie: Ai residenti di #Barcellona è stato chiesto 'di rimanere a casa', e di non uscire se non per ragioni essenziali, per con… - Isabella26V : RT @ultimenotizie: Ai residenti di #Barcellona è stato chiesto 'di rimanere a casa', e di non uscire se non per ragioni essenziali, per con… - 06766f4b2ea845b : RT @ultimenotizie: Ai residenti di #Barcellona è stato chiesto 'di rimanere a casa', e di non uscire se non per ragioni essenziali, per con… -