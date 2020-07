Coronavirus, altri 77.300 casi negli USA: nuovo record negativo (Di venerdì 17 luglio 2020) Coronavirus, altro dato choc dagli USA: sono addirittura 77.300 i nuovi casi delle ultime 24 ore. Superato il precedente record negativo fissato nei giorni scorsi. Ormai la situazione per gli Stati Uniti diventa sempre più incontrollabile. Coronavirus, gli Stati Uniti ormai sono allo sbando più totale. Come infatti riporta la Johns Hopkins University, gli USA … L'articolo Coronavirus, altri 77.300 casi negli USA: nuovo record negativo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

