Coronavirus, al lavoro con la febbre per giorni: positivo. Chiuso stabilimento balneare a Ostia (Di venerdì 17 luglio 2020) I dolori muscolari già dal 12 di luglio, la febbre due giorni dopo: ma nonostante i sintomi del Coronavirus – a cui è poi risultato positivo – è andato a lavorare fino al 16 in una struttura balneare di Ostia, sul litorale romano. La Asl Roma 3 ha disposto la chiusura dello stabilimento e ora sta lavorando per rintracciare – e testare – tutti i suoi contatti. L’uomo, originario del Bangladesh, si trova in isolamento all’ospedale Spallanzani. “Il caso indice – comunica l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio – sembra essere un suo coinquilino, connazionale, andato a Milano. Avviate le procedure del contact tracing nazionale” L’Assessore laziale alla Sanità, ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus lavoro Coronavirus, al lavoro con la febbre per giorni: positivo. Chiuso stabilimento balneare a Ostia Il Fatto Quotidiano TRENTINO - Coronavirus, durante lockdown Nonne fanno coperta 115 metri

TRENTO - Una coperta di 115 metri quadrati per abbracciare idealmente tutte le persone che hanno sofferto la solitudine, l’isolamento o la malattia durante i mesi del lockdown per l’emergenza sanitari ...

SEMA Show 2020 resta in programma nonostante il coronavirus

L’emergenza coronavirus ha fatto annullare diversi eventi automobilistici molto importanti tra cui i Saloni di Detroit, New York e Ginevra. Nonostante ciò, il SEMA Show si terrà, senza considerare la ...

