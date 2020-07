Coronavirus a Roma, allo Spallanzani 71 ricoverati di cui 58 positivi. '3 pazienti in terapia intensiva' (Di venerdì 17 luglio 2020) Coronavirus a Roma, il bollettino medico di oggi dello Spallanzani afferma che nell'istituto sono ricoverati '71 pazienti: di questi, 58 sono positivi al tampone per la ricerca del Sar-Cov-2, 13 ... Leggi su leggo

Agenzia_Ansa : Viaggiava sul treno ed era positivo al #Covid-19, un uomo è stato fermato alla stazione Termini a #Roma. Tossiva e… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, picco di migranti positivi in Calabria: ipotesi di ricovero a Roma o su navi quarantena… - LaStampa : Coronavirus, a Roma cresce l’indice di contagio ma la movida non si ferma - AnnaP1953 : RT @GiancarloDeRisi: #Coronavirus, scoperto traffico di #certificati falsi in #Bangladesh: il proprietario di un ospedale privato di Dacca… - iolanda_pitti : RT @GiancarloDeRisi: #Coronavirus, scoperto traffico di #certificati falsi in #Bangladesh: il proprietario di un ospedale privato di Dacca… -