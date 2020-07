Coronavirus a Ostia, positivo dipendente del Bangladesh: chiuso uno stabilimento balneare. Rischio focolaio (Di venerdì 17 luglio 2020) Coronavirus a Ostia. Un dipendente del bar-ristorante di uno stabilimento balneare è stato trovato positivo al virus. E' un uomo del Bangladesh, e lavora in cucina. Ha scoperto la positività andando ... Leggi su leggo

repubblica : Coronavirus, a Ostia positivo un addetto alle cucine: chiuso uno stabilimento e tamponi per tutti i dipendenti - fanpage : Chiuso stabilimento balneare a Ostia, dipendente positivo al #Covid19 #17luglio - abboapk : Coronavirus, a Ostia positivo un addetto alle cucine: chiuso uno stabilimento e tamponi per tutti i… - giomo2 : RT @fanpage: Chiuso stabilimento balneare a Ostia, dipendente positivo al #Covid19 #17luglio - PulitiElena : RT @fanpage: Chiuso stabilimento balneare a Ostia, dipendente positivo al #Covid19 #17luglio -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Ostia

E' stabile il numero dei nuovi contagiati da Covid nelle ultime 24 ore in Italia: sono 233, a fronte dei 230 di ieri. Le vittime sono invece 11, in diminuzione dopo le 20 di ieri. I casi totali salgon ...Allarme a Ostia: il dipenente del bar-ristorante di uno stabilimento balneare è stato trovato positivo. Si tratta di un uomo del Bangladesh, che lavora in cucina. Aveva problemi di salute (ma senza i ...