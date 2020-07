Coronavirus a Napoli, 6 casi e una vittima negli ultimi 3 giorni (Di venerdì 17 luglio 2020) Sei casi e una vittima a Napoli. A renderlo noto è il bollettino del Comune di Napoli che, ricordiamo, verrà comunicato con cadenza bisettimanale, solo il martedì e il venerdì. Coronavirus a Napoli Pertanto, dopo il bollettino di oggi, venerdì 17 luglio, il prossimo aggiornamento su Napoli sarà diffuso martedì 21 luglio. Rispetto a martedì … L'articolo Coronavirus a Napoli, 6 casi e una vittima negli ultimi 3 giorni Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

andrea41183532 : RT @antondepierro: Per non dimenticare le parole di #Feltri mentre mentre #Camilleri era sul letto di morte. #17luglio #AndreaCamilleri #co… - Deanna_TK : RT @antondepierro: Per non dimenticare le parole di #Feltri mentre mentre #Camilleri era sul letto di morte. #17luglio #AndreaCamilleri #co… - NapoliToday : #Cronaca Coronavirus, 6 nuovi casi di positività ed un deceduto in più a Napoli - Paolo1926_ : RT @80AirasoR80: Eccellenze NAPOLETANE! ???? #Napoli Federico II, brevettato in Campania il tampone che trova il Coronavirus in 3 minuti in… - stampamezzogior : Il bilancio dei contagiati in Campania di ieri, 16 luglio -