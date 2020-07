Coronavirus, 233 contagi e altre 11 vittime in 24 ore. Nuovo focolaio in un ristorante a Savona: “Accertati almeno 18 infetti” (Di venerdì 17 luglio 2020) Rimangono stabili rispetto a ieri i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia. Nelle ultime 24 ore sono infatti 233 le persone risultate positive al Covid-19, contro le 230 di giovedì, per un totale che sale così a 243.967 dall’inizio della pandemia, come comunicato dal ministero della Salute. Cala invece il numero di vittime: sono 11 le morti registrate in un giorno, contro le 20 di ieri, con il totale che si attesta così a 35.028. A preoccupare è però un Nuovo focolaio individuato in un ristorante a Savona. Secondo quanto dichiarato dal presidente della Liguria, Giovanni Toti, “il cluster comporta un Nuovo numero di persone positive. Al momento si tratta di 18 nuovi casi di contagio. Sono stati ... Leggi su ilfattoquotidiano

Continuano a salire i casi di Coronavirus in Italia. Stando ai dati diffusi dal Ministero della Salute sono 233 i nuovi contagi, il numero dei casi totali sale così a 243.967. Le vittime nelle ultime ...

Dei 233 nuovi casi di contagio da coronavirus 55 (pari al 23,6%) sono stati registrati in Lombardia e Veneto, e 54 in Emilia Romagna. Continua a essere in calo il numero di pazienti ricoverati in ...

