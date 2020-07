Corona virus: Italia, 12456 positivi a test (-17 in un giorno) con 35028 decessi (11) e 196483 guariti (237). Totale di 243967 casi (231) Dati della protezione civile (Di venerdì 17 luglio 2020) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 12456 positivi a test (-17 in un giorno) con 35028 decessi (11) e 196483 guariti (237). Totale di 243967 casi (231) <span class="subtitle">Dati della protezione civile</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

CAVARZERE - Nel pomeriggio di ieri, giovedì 16 luglio, una parte dei migranti ospitati nel Centro della Croce Rossa di Jesolo è partita per Cavarzere, ma nessuno in Comune dice di essere stato avvisat ...ROSOLINA L'eco della notizia della 25enne veronese trovata domenica a Rosolina in albergo, nonostante fosse sottoposta al regime di isolamento domiciliare fiduciario dal Servizio igiene e sanità pubbl ...