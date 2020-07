Convegno della Uil Fpl, sul tavolo il rinnovo del contratto della sanità privata (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ieri mattina presso la sala di palazzo Paolo V si è tenuto il Convegno organizzato dalla Uil Fpl sul rinnovo del contratto della sanità privata. I lavori sono stati avviati dai saluti del segretario generale della Uil Fpl, Antonio Pagliuca, il quale ha ringraziato tutti i presenti della partecipazione all’appuntamento, ed ha espresso il suo orgoglio e l’onore di avere a Benevento tutti i leader della Uil Fpl nazionale e regionale. L’attenzione di Pagliuca, poi, si è spostata sull’emergenza causata dalla pandemia Covid 19. Egli ha rimarcato l’atteggiamento eroico di tutta la sanità ... Leggi su anteprima24

