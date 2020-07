Conte “La linea rossa dell'Italia è risposta europea adeguata” (Di venerdì 17 luglio 2020) BRUXELLES (ITALPRESS) – “La linea rossa Italiana è che la risposta sia adeguata ed effettiva cioè concretamente perseguibile”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al suo arrivo al consiglio europeo a Bruxelles. “Ho piena consapevolezza delle divergenze esistenti – aggiunge – ma anche forte determinazione che dobbiamo superarle, non solo nell'interesse della comunità Italiana e dei cittadini che hanno sofferto e stanno soffrendo molto, ma nell'interesse di tutti i cittadini europei”.(ITALPRESS). Leggi su iltempo

