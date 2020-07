Contagi ancora a tre cifre. Nelle ultime 24 ore se ne sono aggiunti altri 231. Speranza: “Massima cautela fino a quando non avremo vaccino e terapia” (Di venerdì 17 luglio 2020) Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 231 nuovi casi di Contagio da Coronavirus (ieri erano stati 230). I pazienti attualmente ancora positivi, secondo il bollettino giornaliero del ministero della Salute, sono 12.456 (-17 rispetto a ieri) mentre i guariti e dimessi sono complessivamente 196.483 (+237). Scende il numero dei morti: sono 11 rispetto ai 20 di ieri per un totale, dall’inizio dell’epidemia, di 35.028 morti. “Il nostro auspicio – ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza – è lavorare perché in un tempo breve la comunità scientifica possa darci un vaccino e terapie adeguate che ci consentano di risolvere in via definitiva questa battaglia. ... Leggi su lanotiziagiornale

