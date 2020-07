Consob, impatto Covid da evidenziare nelle relazioni finanziarie semestrali (Di venerdì 17 luglio 2020) (Teleborsa) – Lo scorso 9 aprile la Consob ha richiamato l’attenzione dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo e dei dirigenti preposti sulla necessità di osservare i principi che presiedono al processo di produzione dell’informativa finanziaria, tenuto conto degli impatti che gli effetti connessi al Covid-19 possono avere con riferimento, in particolare, alle verifiche relative alla continuità aziendale nonché alle valutazioni delle attività (cd. impairment test). Come evidenziato nelle rendicontazioni annuali e trimestrali pubblicate, spiega la Consob, le relazioni finanziarie semestrali “costituiscono, per la maggior parte degli emittenti, il momento nel quale saranno disponibili informazioni ... Leggi su quifinanza

