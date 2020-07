Consiglio Ue in salita, Paesi divisi sul Recovery Fund (Di venerdì 17 luglio 2020) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Continua dopo cena il primo giorno del vertice Ue, il primo in presenza a Bruxelles dopo l’emergenza coronavirus. Sul tavolo Next Generation EU, il Recovery Fund proposto dalla Commissione composto da 750 miliardi di euro, con una proporzione tra trasferimenti a fondo perduto (500 miliardi) e prestiti (250 miliardi). Fin dall’inizio è trapelata la grande incertezza legata alle possibilità di raggiungere un accordo in tempi brevi, cosa che comunque era già stata ribadita nel corso delle ultime settimane di trattative che hanno portato a questa due giorni fondamentale per il futuro dell’Unione europea. Per ridurre il tetto del bilancio e dei sussidi che compongono la parte di Recovery Fund diviso per programmi, sono state presentate alcune ... Leggi su ildenaro

nestquotidiano : Consiglio Ue in salita, Paesi divisi sul Recovery Fund - MariMario1 : RT @fabrizio_sn: Riassumo in breve: Per uscire dal #EUCO con qualcosa #Conte dovrà svendere l'Italia garantendo RIFORME in cambio di SUSSID… - zazoomblog : Consiglio Ue in salita Paesi divisi sul Recovery Fund - #Consiglio #salita #Paesi #divisi - Italpress : Consiglio Ue in salita, Paesi divisi sul Recovery Fund - andrea_pecchia : Al Consiglio europeo è battaglia. Si complica la situazione dell'Italia. #Bruxelles #RecoveryFund #Conte… -