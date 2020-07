Consiglio Ue, è subito scontro Italia-Olanda sul diritto di veto per erogare i soldi (Di venerdì 17 luglio 2020) Bruxelles, 17 lug – Oggi è il giorno del Consiglio europeo straordinario sul Recovery fund, che adesso si chiama Next Generation Eu. Il primo in presenza, di persona, dopo quelli in videoconferenza a causa della pandemia. A partire dalle 10 – si prosegue anche domani – i capi di Stato e di governo dell’Unione europea sono stati convocati dal presidente del Consiglio Ue Charles Michel per riprendere le trattative sul pacchetto da 750 miliardi per i Paesi più colpiti dalla crisi economica scatenata dall’emergenza coronavirus. Al centro del Consiglio anche il bilancio Ue 2021-2027, a cui il Next Generation Eu è strettamente connesso. Per l’Italia, rappresentata dal premier Giuseppe Conte, si prospetta un negoziato tutto in salita con i paletti ribaditi dai falchi del ... Leggi su ilprimatonazionale

