Consiglio europeo sulle misure economiche post-Covid, scontro Italia-Olanda (Di venerdì 17 luglio 2020) Al vertice Ue la situazione è 'complessa' ma il clima è 'costruttivo'. La proposta del premier olandese Rutte sulla governance del Fondo, secondo il premier Conte, 'è incompatibile con i trattati e ... Leggi su tgcom24.mediaset

