Consiglio europeo di oggi sul Recovery Fund, si cerca un accordo definitivo sul piano di aiuti | DIRETTA (Di venerdì 17 luglio 2020) Consiglio europeo di oggi sul Recovery Fund, ultime notizie DIRETTA oggi, venerdì 17 luglio 2020, a Bruxelles si riunisce il Consiglio europeo straordinario: i capi di Stato e di governo dell’Unione europea si incontrano fisicamente per la prima volta da febbraio, dopo la pandemia da Coronavirus, con l’obiettivo di trovare finalmente un accordo sul Recovery Fund, il piano comunitario di aiuti economici (750 miliardi di euro, di cui 500 di trasferimenti e 250 di prestiti) per i Paesi in ginocchio a causa del Covid-19. Il Consiglio europeo si riunirà anche domani, sabato 18 luglio: ... Leggi su tpi

