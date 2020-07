Confesercenti, protesta per il costo del biglietto al “Vesuvio”: scappano i turisti (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiConfesercenti Campania protesta per l’aumento del 46% del prezzo di ingresso per la visita al “Cratere del Vesuvio”, che disincentiva enormemente il flusso turistico, già ridotto dopo il lockdown, con ricadute pesanti sul lavoro delle guide vulcanologiche e dell’intera filiera. «Siamo al paradosso – commenta Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania – perché l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio penso sia l’unico in Europa se non al mondo che ha aumentato il prezzo di ingresso dopo l’emergenza Covid-19. Passare da 8 euro a 11.68 disincentiva ulteriormente il turismo, già segnato dalla crisi per i motivi che conosciamo. Confesercenti/Figav ha già ... Leggi su anteprima24

Si profila un ingorgo fiscale per i contribuenti italiani dopo l’estate. Le date di luglio restano confermate, ma montano le richieste degli esercenti per rinviare le altre scadenze. Fra Iva, Irpef, T ...

'Il Governo proroghi immediatamente la scadenza dei titoli di credito'

Così Confesercenti e Confcommercio Toscana intervengono su uno ... per dare almeno la possibilità a molti esercenti di non subire l’ingiuria del protesto a causa di una situazione di cui essi non ...

