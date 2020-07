Conferenza stampa Zenga: «La squadra senza Nainggolan si deve assumere responsabilità» (Di venerdì 17 luglio 2020) Conferenza stampa Zenga: le parole del tecnico del Cagliari alla vigilia del match contro il Sassuolo Walter Zenga ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sassuolo, in programma domani alle 19.30 alla Sardegna Arena. CLICCA QUI PER LEGGERE LA Conferenza stampa INTEGRALE Nainggolan – «L’assenza di Nainggolan? Che sia un giocatore importante non lo scopro io, anche come leadership. La squadra senza di lui si deve assumere responsabilità differenti». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

E' un Sinisa Mihajlovic a tutto campo quello della vigilia della trasferta in casa del Milan, che in conferenza stampa invita a fare una donazione sul sito www.ailbologna.it. E che poi sceglie l'arma ...

ATALANTA GASPERINI – Giampiero Gasperini, tecnico dell’Atalanta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro l’Hellas Verona. Ormai la qualificazione alla prossima Champions Lea ...

