Conferenza stampa Pioli: «Obiettivo? Conquistare l’Europa League direttamente ai gironi» (Di venerdì 17 luglio 2020) L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha parlato in Conferenza stampa in vista del match contro il Bologna Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato in Conferenza stampa in vista del match di domani sera contro il Bologna. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore rossonero: OBIETTIVI – «Il gruppo sa bene qual è la nostra posizione in classifica, sa che stiamo facendo bene, ma contano solo queste ultime 5 gare. La classifica deve essere ancora migliorata per centrare il nostro Obiettivo. Vogliamo fare più punti possibile poi alla fine tireremo le somme. Quinto posto? Raggiungere l’Europa League direttamente ai girone sarebbe importante però dobbiamo recuperare dei ... Leggi su calcionews24

PE_Italia : ?????@EP_President @DavidSassoli in conferenza stampa domani #17luglio intorno alle 11:00, dopo l’intervento al vert… - RadioRadicale : ANCHE IL SILENZIO UCCIDE Un aggiornamento sugli arrivi dei #migranti attraverso il #Mediterraneo. Conferenza stam… - PE_Italia : ??”È tempo di decidere. Le condizioni del Parlamento europeo per il piano di ripresa e il budget a lungo termine son… - sportli26181512 : Pioli: 'Kessie e Calhanoglu sono giocatori intelligenti. Sanno leggere situazioni che cambiano velocemente': Interv… - MilanLiveIT : Verso #MilanBologna La conferenza integrale di mister #Pioli ??? -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Conferenza stampa Antiracket: dopo il lockdown, nuove iniziative in cantiere nella Bat BitontoLive Conferenza stampa Pioli: «Obiettivo? Conquistare l’Europa League direttamente ai gironi»

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani sera contro il Bologna. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore rossonero: OBIETTIVI – «Il gruppo sa bene q ...

Preso Iavarone il grossista degli spacciatori: riforniva hashish e coca a tutta Salerno

Tra i 25 arrestati dagli uomini della sezione Antidroga della Squadra mobile della Questura di Salerno c’è anche il grossista dei pusher: si tratta di Raffaele Iavarone, capo indiscusso dell’organizza ...

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani sera contro il Bologna. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore rossonero: OBIETTIVI – «Il gruppo sa bene q ...Tra i 25 arrestati dagli uomini della sezione Antidroga della Squadra mobile della Questura di Salerno c’è anche il grossista dei pusher: si tratta di Raffaele Iavarone, capo indiscusso dell’organizza ...