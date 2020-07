Confcommercio, crolla il Pil italiano nel secondo trimestre (Di venerdì 17 luglio 2020) I dati di Confcommercio sul Pil italiano nel secondo trimestre: contrazione del 18%. MILANO – I dati di Confcommercio sul pil italiano nel secondo trimestre non sono positivi. L’Ufficio Studi della Confederazione ha previsto una contrazione del 18% rispetto al trimestre precedente e del 22,5% su base annua. “Il quadro di insieme – si legge nella Congiuntura citata dall’Agi – indica come, pur in presenza di un tessuto imprenditoriale vivace e coraggioso, sia le riduzioni più profonde di quanto atteso ad aprile, sia una ripresa più lenta a maggio e giugno, comporteranno una revisione della variazione del Pil per il 2020 circa del -10%“. crollano i consumi in ... Leggi su newsmondo

