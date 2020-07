"Con il Napoli perdiamo". Messi a valanga contro il suo Barça, oscuri presagi sulla Champions: "Siamo deboli e irregolari" (Di venerdì 17 luglio 2020) Il Barcellona ha perso il titolo della Liga con una giornata d'anticipo a favore dei rivali del Real Madrid. Decisiva la sconfitta per 2-1 subita contro l'Osasuna. “Non ci aspettavamo questo epilogo - ha commentato Leo Messi - ma tutto questo conferma l'andamento della stagione. Siamo una squadra debole e molto irregolare, che ha perso punti dove non avrebbe dovuto”. Parole forti, quelle spese dal fuoriclasse argentino, che non nasconde una situazione a dir poco confusa in casa Barça. Per questo le aspettative non sono granché alte in vista della Champions League: "La squadra lascia molto a desiderare - ha aggiunto Messi - e lo ha fatto in tante, troppe partite. Se si continua così sarà difficile vincere la Champions. Se giochiamo così con ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Con Napoli 'Il Pampa' Sosa: dai goal con l'Udinese a idolo a Napoli con la 10 di Maradona Goal.com Gabriel-Napoli, dall'Inghilterra: "La trattativa si complica: altri due club sul difensore brasiliano"

Secondo quanto riportato da Sky Sport UK, oltre al Napoli, ci sono altri club. L'Everton e il PSG stanno monitorando con grande attenzione Gabriel. Il difensore ha preso tempo. Non ha ancora deciso ...

Calciomercato, le ultime notizie su trattative, acquisti e cessioni: Roma e Milan su Pessina

Calciomercato 2021/2021: la stagione deve ancora volgere al termine dopo la pausa dovuta all'emergenza coronavirus, ma le trattative di calciomercato non si fermano mai. La prossima sessione, come dec ...

