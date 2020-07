Commercio: Avedisco, Italia 4° mercato in Ue nel comparto della vendita diretta (Di venerdì 17 luglio 2020) Roma, 17 lug. (LabItalia) - Continua a crescere l'occupazione nella vendita diretta, settore che si mantiene solido nel mondo e che torna a crescere in Europa, coinvolgendo sempre più donne fra gli incaricati alle vendite. A dimostrarlo sono i dati rilasciati da Seldia (The European Direct Selling Association), e Wfdsa (World Federation of Direct Selling Associations), le istituzioni europee e mondiali del direct selling delle quali fa parte Avedisco, l'Associazione che da oltre 50 anni rappresenta le aziende di vendita diretta in Italia. Nel 2019 il fatturato generato in Europa dalle aziende della vendita diretta raggiunge i 34.3 miliardi di euro (Iva esclusa), registrando un trend positivo del +0.8% rispetto ... Leggi su liberoquotidiano

