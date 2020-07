"Come uscirò da Temptation Island". Lorenzo Amoruso oltre il crollo emotivo: pazzo di gelosia, il raptus con Manila Nazzaro (Di venerdì 17 luglio 2020) Lorenzo Amoruso è ancora risentito delle parole della compagna Manila Lazzaro della scorsa settimana a Temptation Island. Quest'ultima, completamente ignara della delusione del compagno, in spiaggia mette la crema a diversi tentatori che sembrano apprezzare. Nulla di più. Manila si lascia andare anche a commenti positivi sulla schiena di alcuni di loro. Tipo: "sto scoprendo muscoli di cui non avevo conoscenza". Lorenzo, visibilmente infastidito, è costretto a sentire ancora una volta le lamentele di Manila sulla sua voglia di andare a convivere a Roma perché non disposta a lasciare il suo lavoro e spostare tutta la sua vita a Firenze. "Non ho bisogno di stare a convincere le persone!" e "al ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Come uscirò Chiara, la manager che studia come uscire dalla crisi covid L'Arena Martin Scorsese: "Temevo di non uscire vivo dal lockdown"

Martin Scorsese ha raccontato la sofferenza provata durante il lockdown in una lunga intervista a La civiltà cattolica in cui rivela: "L'ansia è andata crescendo, e con essa la consapevolezza che avre ...

Ricerca Sec Newgate: «Pugliesi e piemontesi i più ottimisti d'Italia sull'uscita dalla crisi»

I cittadini pugliesi sono, insieme ai piemontesi, i più ottimisti d’Italia sull’uscita dalla crisi. Il 50% di essi, infatti, pensa che se ne uscirà entro la fine di quest’anno contro una media naziona ...

