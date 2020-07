Come sta Alex Zanardi: condizioni di salute dopo l’inizio del risveglio (Di venerdì 17 luglio 2020) Come sta Alex Zanardi: condizioni di salute dopo l’inizio del risveglio È passato quasi un mese dal terribile incidente, qualche giorno fa, i medici hanno scelto di avviare una riduzione della sedazione a cui Alex Zanardi è tuttora sottoposto. Nonostante tutto però le condizioni dell’atleta restano gravi anche se stabili.Segui Termometro Politico su Google News Alex Zanardi: verso l’uscita dal coma a un mese dall’incidente Era il pomeriggio del 19 giugno quando, a seguito di un terribile incidente avvenuto mentre era a bordo della sua handbike, Alex Zanardi è giunto in ... Leggi su termometropolitico

