Come l’Italia arriva al vertice europeo (Di venerdì 17 luglio 2020) Bruxelles. Giuseppe Conte è pronto a accettare la bozza di compromesso proposta da Charles Michel su governance e condizionalità del Recovery fund, se gli aiuti destinati all'Italia non verranno tagliati in modo sostanziale, ma il premier olandese Mark Rutte insiste affinché il suo governo e il suo Leggi su ilfoglio

Mov5Stelle : I #Benetton vanno fuori da #Autostrade per l’Italia: gli italiani si riprendono le proprie autostrade attraverso l’… - Mov5Stelle : I Benetton vanno fuori da Autostrade per l’Italia: gli italiani si riprendono le proprie autostrade attraverso l’in… - AndreaMarcucci : #Mes non è una bandierina, non può essere utilizzato come strumento tattico per mettere in difficoltà la maggioranz… - morgana661 : RT @MarcoSanavia1: Il costo dell’immigrazione è insostenibile per un Paese in crisi totale come l’Italia: costi standard di vitto ed allog… - tony_colombia : RT @MarcoSanavia1: Il costo dell’immigrazione è insostenibile per un Paese in crisi totale come l’Italia: costi standard di vitto ed allog… -

Ultime Notizie dalla rete : Come l’Italia Calenda: «Italia fuori controllo: a fine 2021 un debito sopra il 170%» Panorama