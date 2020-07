Come abbassare il colesterolo alto (totale e “cattivo”)? Basta mangiare un frutto preciso 2 volte al giorno per 8 settimane (Di venerdì 17 luglio 2020) Mentre in quantità fisiologiche il colesterolo è indispensabile per la costruzione di cellule sane, quando è alto costituisce invece uno dei fattori di rischio maggiori per le malattie cardiache: ecco perché è necessario fare particolare attenzione allo stile di vita, ed in particolare all’alimentazione, per tenere i valori entro i limiti. Un particolare frutto, consumato 2 volte al giorno, è in grado di ridurre i livelli plasmatici di colesterolo, importante biomarcatore di patologie cardiovascolari: a rivelarlo è una ricerca condotta da Fondazione Edmund Mach di San Michele dell’Adige e Università di Reading (Regno Unito), in collaborazione con l’Università di Trento, che ha portato avanti uno ... Leggi su meteoweb.eu

Giaca per abbassare la glicemia e proteggere il cuore

Frutto esotico originario dell’India meridionale, il giaca fa parte della famiglia delle Moraceae – che comprende anche ananas, mango e banane – e si contraddistingue per benefici che vale la pena app ...

L’emergenza droga deve tornare in cima all’agenda politica

ieri due giovani di 15 e 16 anni a Terni hanno perso la vita per aver assunto metadone fornito da un tossicodipendente di 41 anni. Il metadone è un farmaco sicuro quando utilizzato nei tossicodipende ...

