Comandante Vigili fuoco Palermo: "Abbiamo lavorato ininterrottamente per 42 ore" (Di venerdì 17 luglio 2020) Palermo, 17 lug. (Adnkronos) - "I nostri uomini hanno lavorato, a testa bassa, ininterrottamente per più di 42 ore, è stato un lavoraccio. Eravamo in apnea. L'acqua che ha allagato il sottopasso alla Circonvallazione ha sfiorato i 4 metri e mezzo di altezza. Ora la situazione è tornata alla normalità. Ce l'Abbiamo fatta". Agatino Carrolo, il Comandante dei Vigili del fuoco di Palermo, è ancora sul posto, nel sottopasso di Palermo, dove è arrivato nel pomeriggio di mercoledì con i mezzi anfibi appena subito dopo la bomba d'acqua che si è abbattuta sulla città, creando panico, danni e disagi. Centinaia gli automobilisti rimasti intrappolati nell'acqua. Finalmente può ... Leggi su liberoquotidiano

StraNotizie : Maltempo: comandante Vigili fuoco Palermo, 'lavorato ininterrottamente per 42 ore' - TV7Benevento : Maltempo: comandante Vigili fuoco Palermo, 'lavorato ininterrottamente per 42 ore' (2)... - TV7Benevento : Comandante Vigili fuoco Palermo: 'Abbiamo lavorato ininterrottamente per 42 ore'... - monika_mazurek : #Favignana, #arrestato il #sindaco #GiuseppePagoto per #corruzione. “Multe a chi non l’aveva votato”. Arrestato anc… - trapani24h : Corruzione a Favignana: arrestati sindaco e comandante dei vigili, 11 misure cautelari -