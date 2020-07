Colto da attacco epilettico sul monopattino: carabiniere salva ragazzo a Salerno (Di venerdì 17 luglio 2020) Dramma in mare a Battipaglia: anziano muore in acqua 11 luglio 2020 Un carabiniere di Salerno libero dal servizio ha salvato la vita ad un ragazzo Colto da crisi respiratoria. Il militare, in servizio ... Leggi su salernotoday

MarcoCampa10 : RT @mazzettam: Di questi tempi non fa bello quando l'oratore si ferma colto da un attacco di tosse. #sbronzitutti - mazzettam : Di questi tempi non fa bello quando l'oratore si ferma colto da un attacco di tosse. #sbronzitutti -

Chris Evans fa un video per Bridger, che ha salvato la sorella dall'attacco dei cani: "Sei un eroe"

La storia del piccolo Bridger è davvero emozionante: un bambino di soli sei anni che per salvare la sorellina dall’attacco di un cane ha fatto in modo che fosse lui ad essere aggredito. Un racconto ch ...

Parma Clima, primo ko stagionale 3-0 a San Marino

Primo stop stagionale per il Parma Clima, sconfitto a San Marino con il risultato di 3 a 0 in una partita dominata dai lanciatori di casa. Maestri, Kourtis e Baez hanno concesso alle mazze ducali un s ...

