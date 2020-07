Colpo di scena Schurrle, il tedesco si ritira a 29 anni: l’annuncio sui social (Di venerdì 17 luglio 2020) Altro che Benevento. Sembrava avviata la trattativa per l’ingaggio di André Schurrle, ex esterno di Chelsea e Borussia Dortmund, il tedesco ha però deciso clamorosamente di ritirarsi dal mondo del calcio a 29 anni. L’annuncio è arrivato attraverso il suo profilo Instagram: “Ringrazio tutti, ora è il momento di nuove avventure”. E’ stato campione del mondo con la maglia della Germania, decisivo il suo assist per Gotze in occasione del vantaggio sull’Argentina. Nell’ultima stagione è stato in prestito allo Spartak Mosca. Ha vinto trofei con Borussia Dortmund e Wolfsburg. “Vorrei informarvi sulla decisione di smettere con il calcio. A nome mio e della mia famiglia voglio ringraziare tutti coloro che hanno fatto parte di questi ... Leggi su calcioweb.eu

