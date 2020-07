Colpo di scena nell'affare Milan-Rangnick: si complica la trattativa per l'arrivo in rossonero? (Di venerdì 17 luglio 2020) 5 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte in 7 gare, questo l'ottimo score fatto registrare dal Milan dalla ripresa del campionato post-lockdown. I rossoneri di Stefano Pioli si sono stabilizzati in zona Europa League dimostrando di essere una delle squadre più in forma del momento ma nonostante questo il tecnico difficilmente verrà riconfermato in vista del prossimo anno. Il Milan ha infatti un accordo di massima con Ralf Rangnick il quale, nei piani della proprietà, ricoprirà sia il ruolo di... Leggi su 90min

fattoquotidiano : SCANDALO LOMBARDIA Nuovo colpo di scena: si è dimesso Filippo Bongiovanni, direttore generale di Aria spa, la centr… - simondritt : RT @Fedes1989: @capuanogio Colpo di scena!! Ma tutta questa sicurezza nei rigori non fischiati contro la juve non l'hai mai avuta...non vog… - Fedes1989 : @capuanogio Colpo di scena!! Ma tutta questa sicurezza nei rigori non fischiati contro la juve non l'hai mai avuta.… - FrancescaNevis : Ci voleva @esterviola di venerdì 17 a dirmi che in realtà non sono italiana, ma latinas: colpo di scena, amici. - cgxx178 : RT @bigminionjess: Colpo di scena per il Ciavy che pensava di fare bella figura al falò, ora Valeria è sicura e forte e lui si caca sotto,… -

Ultime Notizie dalla rete : Colpo scena palinsesti post Covid con scommesse, usato sicuro e il colpo di scena 'De Filippi' TeleNicosia Colpo di scena nell'affare Milan-Rangnick: si complica la trattativa per l'arrivo in rossonero?

5 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte in 7 gare, questo l'ottimo score fatto registrare dal Milan dalla ripresa del campionato post-lockdown. I rossoneri di Stefano Pioli si sono stabilizzati in zona Eu ...

Kamil Glik al Benevento: c’è l’accordo con il Monaco nelle ultime notizie di mercato

Le ultime notizie di calciomercato raccontano dell’intesa tra il Benevento e il Monaco per Kamil Glik. Nel fine settimana l’operazione legata al ritorno in Serie A dell’ex difensore di Palermo, Bari e ...

5 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte in 7 gare, questo l'ottimo score fatto registrare dal Milan dalla ripresa del campionato post-lockdown. I rossoneri di Stefano Pioli si sono stabilizzati in zona Eu ...Le ultime notizie di calciomercato raccontano dell’intesa tra il Benevento e il Monaco per Kamil Glik. Nel fine settimana l’operazione legata al ritorno in Serie A dell’ex difensore di Palermo, Bari e ...